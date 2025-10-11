نیشنل شپنگ کارپوریشن کونئے جہاز خریدنے کی ہدایت
غیر ملکی جہازوں پر انحصار کم، کارگو ہینڈلنگ کی صلاحیت بڑھے گی،جنید انوار
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی وزیرِ بحری امور جنید انوار چوہدری نے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے فلیٹ میں توسیع کے منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے ادارے کو نئے جہاز خریدنے کی ہدایت جاری کردی ۔ حکومت نے پی این ایس سی کا فلیٹ موجودہ تعداد سے بڑھا کر پندرہ جہازوں تک کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ 2026 تک 30 جہازوں پر مشتمل فلیٹ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔وفاقی وزیر بحری امور نے اعلان کیا کہ 3 نئے آئل ٹینکرز کی خریداری کی منظوری دے دی گئی ہے جو دسمبر 2025ء تک فلیٹ میں شامل کر لیے جائیں گے ۔ علاوہ ازیں یہ نئے جہاز ایم ٹی کراچی، ایم ٹی لاہور اور ایم ٹی کوئٹہ کے ناموں سے رجسٹر ہوں گے ۔وزیرِ بحری امور نے کہا کہ پی این ایس سی کے فلیٹ کی توسیع سے پاکستان کی تجارتی بندرگاہوں پر کارگو ہینڈلنگ کی صلاحیت بڑھے گی، غیر ملکی جہازوں پر انحصار کم ہوگا اور قیمتی زرمبادلہ کی بچت ممکن بنائی جا سکے گی۔