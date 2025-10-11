بیگن نے پاکستان آئیڈل کے عالمی اسٹریمنگ حقوق حاصل کر لیے
دبئی (اسٹاف رپورٹر)متحدہ عرب امارات میں قائم معروف او ٹی ٹی پلیٹ فارم بیگن (Begin) نے جنوبی ایشیا کے مقبول ترین میوزک رئیلٹی شوز میں سے ایک پاکستان آئیڈل کے عالمی اسٹریمنگ حقوق حاصل کر لیے۔۔۔
۔معاہدے کے بعد پاکستان کا یہ معروف میوزیکل شو اب امریکہ، کینیڈا، سعودی عرب، اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا بھر میں براہِ راست دیکھا جا سکے گا۔یہ اقدام بیگنکی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ جنوبی ایشیائی تفریح اور مقامی ٹیلنٹ کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کیلئے سرگرم ہے ۔ پروگرام Fremantle کے لائسنس کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ شو ہفتے اور اتوار کی شب 7بڑے پاکستانی ٹی وی چینلز جیو ٹی وی، پی ٹی وی، گرین انٹرٹینمنٹ، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ، اے پلس، آور لائف اور آن ٹی وی پر بیک وقت نشر ہوتا ہے ۔مقامی سطح پر پروگرام شام 8 بجے سے براہِ راست دکھایا جا رہا ہے جبکہ اب Begin ایپ کے ذریعے بیرونِ ملک ناظرین بھی اسے دیکھ سکیں گے ۔ دیگر ممالک مثلاً برطانیہ، جرمنی، بھارت، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور نائیجیریا میں یہ شو begin.watch ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا۔ایم ایچ ایل کی ڈائریکٹر زویا مرچنٹ نے کہا کہ پاکستان آئیڈل کی بین الاقوامی تقسیم اس بات کا ثبوت ہے کہ جنوبی ایشیائی تفریح عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر چکی ہے ۔ بیگن کے شریک بانی و سی ای او جوناتھن مارک نے کہاکہ ہمارا مقصد ایسا مواد فراہم کرنا ہے جو ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دے ۔