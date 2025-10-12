اسٹاک ایکسچینج گزشتہ ہفتے کے دوران شدید مندی کی لپیٹ میں رہی
سیاسی بے یقینی، عالمی کشیدگی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل ،نمایاں کمی ریکارڈ مارکیٹ کپیٹلائزیشن 19ہزار 660ارب سے سکڑ کر18ہزار 910ارب رہ گئی
کراچی(کامرس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج گزشتہ ہفتے کے دوران شدید مندی کی لپیٹ میں رہی، جہاں سیاسی بے یقینی، عالمی کشیدگی اور علاقائی مالیاتی منڈیوں میں پرکشش سرمایہ کاری کے مواقع نے سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل کردیامارکیٹ رپورٹ کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوران بینچ مارک 100 انڈیکس میں 5 ہزار 892 پوائنٹس کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد انڈیکس 3.48 فیصد گھٹ کر 1 لاکھ 63 ہزار 98 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ہفتے بھر کے دوران 274 ارب روپے مالیت کے 6 ارب 75 کروڑ سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ تاہم شدید مندی کے باعث مجموعی سرمایہ کاری مالیت (مارکیٹ کپیٹلائزیشن) میں 750 ارب روپے کی بھاری کمی ریکارڈ کی گئی۔ہفتے کے اختتام پر مارکیٹ کپیٹلائزیشن 19 ہزار 660 ارب روپے سے سکڑ کر 18 ہزار 910 ارب روپے رہ گئی۔ ماہرین کے مطابق اسٹاک مارکیٹ کی حالیہ گراوٹ کی بنیادی وجوہات میں سیاسی عدم استحکام، روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ، بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں غیر معمولی حرکات اور مقامی سرمایہ کاروں کی محتاط پالیسی شامل ہے ۔اسٹاک تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر تیل و کموڈیٹی قیمتوں میں اضافے ، مقامی بانڈز پر بلند منافع اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی منافع وصولی کے رجحان نے بھی مارکیٹ پر دباؤ بڑھایا۔