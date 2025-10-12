صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر سمیت بیشتر غیر ملکی کرنسیوں کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر سمیت بیشتر غیر ملکی کرنسیوں کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ

کراچی( کامرس رپورٹر) ملکی کرنسی مارکیٹ میں مجموعی طور پر ملا جلا رجحان رہا، تاہم امریکی ڈالر سمیت بیشتر غیر ملکی کرنسیوں کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔۔۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعدادوشمار کے مطابق انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں بالترتیب 9 اور 10 پیسے کی کمی دیکھنے میں آئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 281.26 روپے سے کم ہو کر 281.17 روپے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 10 پیسے کمی کے بعد 282.20 روپے پر آگئی۔ اس طرح دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی قیمت کا فرق 1 روپے 3 پیسے رہ گیا۔کرنسی ڈیلرز کے مطابق ڈالر کی قیمت میں معمولی کمی کی بنیادی وجوہات میں ترسیلاتِ زر میں بہتری، درآمدی ادائیگیوں میں اعتدال اور اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے تسلسل کے باعث زرمبادلہ کی طلب میں کمی شامل ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ چھوڑنے کی تجویز مضحکہ خیز:امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شریک نہیں ہو نگے:حماس

فرانس:لیکورنو دوبارہ وزیراعظم مقرر،سیاسی بحران حل کرنیکاعزم

یوکرینی صدر کاٹرمپ کو فون، مشرق وسطیٰ کی طرح یوکرین میں بھی قیام امن کیلئے کردار ادا کرنیکی اپیل

ٹرمپ کا چین پر اضافی 100فیصد ٹیرف عائد کرنیکا اعلان

یونیسکو :پاکستانی تجویز برائے انسدادگمراہ کن معلومات ، نفرت انگیز تقاریر منظور

شمالی کوریا:فوجی پریڈ میں نئے بین البراعظمی میزائل کی نمائش

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
افغان،بھارت معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذرا سنبھل کے چلنے کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لندن کی ایک رات
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قومی بقا اور اندرونی تقسیم کا چیلنج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو نوبیل پرائز کیوں نہیں ملا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آر ایس ایس کی دہشت گردانہ تاریخ کے سو برس
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak