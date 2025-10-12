ڈالر سمیت بیشتر غیر ملکی کرنسیوں کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ
کراچی( کامرس رپورٹر) ملکی کرنسی مارکیٹ میں مجموعی طور پر ملا جلا رجحان رہا، تاہم امریکی ڈالر سمیت بیشتر غیر ملکی کرنسیوں کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔۔۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعدادوشمار کے مطابق انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں بالترتیب 9 اور 10 پیسے کی کمی دیکھنے میں آئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 281.26 روپے سے کم ہو کر 281.17 روپے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 10 پیسے کمی کے بعد 282.20 روپے پر آگئی۔ اس طرح دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی قیمت کا فرق 1 روپے 3 پیسے رہ گیا۔کرنسی ڈیلرز کے مطابق ڈالر کی قیمت میں معمولی کمی کی بنیادی وجوہات میں ترسیلاتِ زر میں بہتری، درآمدی ادائیگیوں میں اعتدال اور اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے تسلسل کے باعث زرمبادلہ کی طلب میں کمی شامل ہے ۔