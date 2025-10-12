صنعتی صارفین کے گیس بلوں میں پیک آور چارجزکے اطلاق پراحتجاج
اوور بلنگ کے باعث صنعتی یونٹس کیلئے پیداوار جاری رکھنا مشکل ہو گیا،کراچی چیمبر آئی ایم ایف کی شرائط کو جواز بناناغیر منصفانہ اقدام ،وزیراعظم کو ہنگامی خط ارسال
کراچی(کامرس رپورٹر)کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وزیراعظم پاکستان کو ہنگامی خط ارسال کرتے ہوئے صنعتی صارفین کے گیس بلوں میں پیک آور چارجز کے غیرمنصفانہ اور غلط اطلاق پر شدید احتجاج اور فوری اصلاح کا مطالبہ کیا ہے ۔ کراچی چیمبر کے مطابق حالیہ مہینے کے صنعتی گیس بلوں میں آف پیک ریٹس کے بجائے اچانک پیک آور ریٹس کا اطلاق کردیا گیا ہے ، جس کے نتیجے میں صنعتی صارفین پر غیر ضروری مالی بوجھ ڈال دیا گیا ہے ۔چیمبر کے صدر جاوید بلوانی نے کہا کہ گیس بلوں میں اس اوور بلنگ کے باعث صنعتی یونٹس کیلئے پیداوار جاری رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے اور متعدد فیکٹریاں بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں۔ خط میں واضح کیا گیا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو جواز بنا کر پیک آور چارجز کو 24 گھنٹے لاگو کرنا سراسر غیر منصفانہ اقدام ہے ۔ جاوید بلوانی کے مطابق آئی ایم ایف اصلاحات یا سبسڈی میں کمی کا مطالبہ کرسکتا ہے ، مگر پیک آور چارجز کا اطلاق اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔چیمبر نے یہ بھی کہا کہ وزارت پٹرولیم اور ایس ایس جی سی نے صنعتی شعبے کی مشکلات کو نظر انداز کرکے پیک آور چارجز کو بلاجواز وسعت دی ہے ، جو حکومت کی صنعتی پالیسی اور برآمدات کے فروغ کے اہداف سے متصادم ہے ۔جاوید بلوانی نے مطالبہ کیا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل اس معاملے کا فوری نوٹس لے اور صنعتی گیس بلوں میں پیک آور چارجز کی اوور بلنگ پر نظرثانی کرے تاکہ برآمدی صنعتوں کو تباہی سے بچایا جا سکے ۔جاوید بلوانی نے وفاقی وزیر برائے پٹرولیم کو بھی الگ سے خط لکھ کر معاملے کی فوری تحقیقات اور درست بلنگ کی ہدایت دینے پر زور دیا۔چیمبر کے مطابق اگر اس سنگین غلطی کو فی الفور درست نہ کیا گیا تو صنعتی پیداوار میں نمایاں کمی اور برآمدات میں زبردست گراوٹ کا خدشہ ہے جس سے نہ صرف روزگار کے مواقع متاثر ہوں گے بلکہ ملکی معیشت کو بھی بھاری نقصان پہنچے گا۔