کراچی چیمبرکی سعودی،پاکستان بزنس کونسل کے وفدسے ملاقات

  • کاروبار کی دنیا
کراچی چیمبرکی سعودی،پاکستان بزنس کونسل کے وفدسے ملاقات

ڈاؤن اسٹریم صنعتی منصوبوں، پیٹروکیمیکل سیکٹر اور ویلیو ایڈیشن کے مواقع پر غور

کراچی(کامرس رپورٹر) بزنس مین گروپ کے چیئرمین زبیر موتی والا ،صدر کراچی چیمبر آف کامرس جاوید بلوانی سمیت دیگر ارکان پر مشتمل کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اعلیٰ سطح وفد نے سعودی، پاکستان مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد السعود کی سربراہی میں آنے والے سعودی وفد سے ملاقات کی۔ملاقات میں دوطرفہ تجارت و سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بالخصوص پاکستان میں ڈاؤن اسٹریم صنعتی منصوبوں، پیٹروکیمیکل سیکٹر اور ویلیو ایڈیشن کے مواقع پر غور کیا گیا۔کراچی چیمبر کے وفد نے پاکستان میں اسٹرٹیجک ڈاؤن اسٹریم پیٹروکیمیکل صلاحیت کی فوری ضرورت پر زور دیا جس میں نَفتھا کریکر پلانٹ کا قیام بھی شامل ہے تاکہ پولیمرز اور پیٹروکیمیکل فیڈ اسٹاک پر درآمدی انحصار کم ہو،اعلیٰ ملازمتیں پیدا ہوں، ٹیکسٹائل، پلاسٹک، پیکیجنگ اور کیمیکل صنعتوں میں مقامی سرگرمی کو فروغ ملے ۔ شہزادہ منصور بن محمد السعود اور سعودی وفد نے توانائی، صنعتی ترقی، زراعت، ٹیکسٹائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعلیمی و صنعتی تعاون جیسے مختلف شعبوں میں مواقع دریافت کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے ۔فریقین نے اس نوعیت کے ڈاؤن اسٹریم منصوبوں کے حجم اور وقت کے پہلوؤں پر بھی گفتگو کی۔ 

 

 

