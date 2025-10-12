صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی معیشت کی صورتحال،آئی بی اے کراچی میں کتاب کی رونمائی

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر) آئی بی اے کے سینٹر فار بزنس اینڈ اکنامک ریسرچ نے اپنی رپورٹ ’’پاکستان کی معیشت کی صورتحال 2025،2026- ضائع شدہ مواقع- پاکستان کے فیصلوں پر ایک نظر‘‘کی رونمائی کی۔۔۔

یہ رپورٹ آئی بی اے کے اسکول آف اکنامکس اینڈ سوشل سائنسزکے ڈیپارٹمنٹ آف اکنامکس سے وابستہ فیکلٹی ممبران اور محققین نے تحریر کی ہے ۔معروف ماہرین معیشت نے تقریب میں شرکت کی جن میں ڈاکٹر نعیم الزّفار(ستارہ امتیاز)، چیف اسٹیٹسٹیشین پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور ڈاکٹر زہرہ فاروق، سیکریٹری ریونیو آپریشنز اینڈ انیلیسس فیڈرل بورڈ آف ریونیو شامل تھیں۔ تقریب کی نظامت ڈاکٹر سلمان خالد، اسسٹنٹ پروفیسر اور ڈائریکٹر، اقتصادی ترقی و پیش گوئی لیب نے کی۔ مصنفین اورمہمانوں نے بھی اپنے خیالات پیش کیے اور قومی معیشت پر ڈیٹا پر مبنی تجزیہ تیار کرنے میں آئی بی اے ،سی بی ای آر اور اکنامکس ڈیپارٹمنٹ کی کاوشوں کو سراہا۔

 

