فیصل بینک کی پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے بائیک اے کاز ریس کی میزبانی
کراچی(بزنس ڈیسک)فیصل بینک لمیٹڈ (ایف بی ایل)نے پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے بائیک اے کاز 2025کے دوسرے ایڈیشن کی میزبانی کی۔ یہ ایک کمیونٹی سائیکلنگ ایونٹ ہے جس کا مقصد بریسٹ کینسر سے لڑنے والی خواتین کی معاونت کرنا ہے۔۔۔
یہ اقدام فیصل بینک کے فلاح و بہبود، خواتین کو بااختیار بنانے اور سماجی ذمہ داری کی ادائیگی کے عزم کو اجاگر کرتا ہے ۔ بائیک اے کاز ایک فنڈ ریزنگ مہم ہے جو کارپوریٹ سیکٹر اور سائیکلنگ کمیونٹی کو یکجا کرکے بریسٹ کینسر کے خلاف جدوجہد کو مضبوط بناتی ہے ۔ سائیکلسٹوں نے سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی چوک سے ریس کا آغاز کیا اور 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر پہنچے ۔ اس ریس کا مقصد فیصل بینک اور پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کے بریسٹ کینسر آگاہی مہم کے مشترکہ عزم سے اظہار یکجہتی کرنا ہے ،مہم سے حاصل ہونے والی تمام رقم ان مستحق مریضوں کے علاج پر خرچ کی جائے گی ۔ فیصل بینک کی سینئر مینجمنٹ نے بھی اس تقریب میں شرکت کی جس سے بینک کے اس عزم کی تجدید ہوئی کہ وہ صحت عامہ اور کمیونٹی فلاح و بہبود سے متعلق مثبت و پائیدار اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔ جے پی ایم سی کے سائبر نائف فیسلیٹی میں شیلڈ تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں شرکاء کو ان کی تعاون، جذبے اور یکجہتی کے اعتراف میں سراہا گیا۔فیصل بینک صحت عامہ کے فروغ اور فلاحی منصوبوں کی سرپرستی کے لیے پُرعزم ہے ، اس یقین کے ساتھ کہ کارپوریٹ ذمہ داری صرف کاروبار تک محدود نہیں، بلکہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل تک پھیلی ہوئی ہے جہاں معیاری علاج اور صحت کی سہولتوں تک رسائی سب کے لیے ممکن ہو۔