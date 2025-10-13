پاک کویت تین روزہ بزنس ایکسپو 11 دسمبر سے کویت میں ہوگی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان کویت بزنس ایکسپو 11 سے 13 دسمبر تک کویت میں منعقد ہوگی جس کا مقصد پاکستانی مصنوعات کو فروغ دینا اور پاکستان و کویت کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔۔۔
ان خیالات کا اظہار چاررکنی کویتی وفد کے سربراہ محمد سلیم نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔محمد سلیم نے کہا کہ وہ کویت میں پاکستانی مصنوعات کے لیے ایک مضبوط مارکیٹ قائم کرنے کی کوشش کررہے ہیں، کویت پاکستان بزنس ایکسپو 2025 پاکستانی تاجروں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش اور خلیجی مارکیٹ میں قدم مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت ہوگی۔انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کویت کے درمیان تاریخی اور دوستانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے تاجروں کو باہمی تجارت و سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کیلئے مشترکہ منصوبے شروع کرنے چاہئیں۔صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمن سہگل نے پاکستان اور کویت کے درمیان تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینے کے لیے وفد کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کویت پاکستان بزنس ایکسپو 2025 کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پلیٹ فارم پاکستانی سرمایہ کاروں، صنعتکاروں اور تاجروں کے لیے کویتی و خلیجی ہم منصبوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا بہترین موقع فراہم کرے گا۔