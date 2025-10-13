سعودیہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار ،حجم ناکافی، افتخار ملک
ملکی سولر اور ونڈ کوریڈورز سعودی سرمایہ کاروں کو متوجہ کر سکتے ہیں ،بیان
لاہور(آن لائن )سارک چیمبرکے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور حالیہ طویل المدتی سکیورٹی معاہدے کو خطے میں جاری گلف اکنامک ٹرانسفارمیشن کے اہداف سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی خلیج تعاون کونسل (جی سی سی)کے رکن ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عمان کے ساتھ مضبوط روابط میں مضمر ہے ۔ سعودی عرب پاکستان کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے ، تاہم 5 تا 6 ارب ڈالر سالانہ تجارت کے باوجود یہ حجم ناکافی ہے ، کیونکہ زیادہ تر تجارت پٹرولیم مصنوعات پر مشتمل ہے ۔ افتخار علی ملک نے کہا کہ پاکستان کمزور منصوبہ بندی اور پیداواری صلاحیت کے باعث خلیجی سرمایہ کاری سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان توانائی کے بحران اور گردشی قرضوں سے دوچار ہے ، جبکہ سعودی عرب اپنے گرین پورٹ فولیو کے فروغ کے لیے شراکت دار تلاش کر رہا ہے ۔انہوں نے تجویز دی کہ پاکستان کے سولر اور ونڈ کوریڈورز سعودی سرمایہ کاروں کو متوجہ کر سکتے ہیں، جبکہ اسلامی گرین بانڈز فنانسنگ کے جدید ذرائع فراہم کرتے ہیں۔