اسلام آباد(این این آئی) اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدرسردار طاہر نے کہاہے کہ ملکی سلامتی اور خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا،پاک افغان سرحدی کشیدگی کے معاملے پر پاک فوج کی کارروائیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔اتوارکوجاری بیان میں سردارطاہر نے کہاکہ پاک افغان سرحدی کشیدگی کے معاملے پر پاک فوج کی بھرپور کارروائی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں،ملکی سلامتی اور خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔انہوں نے کہاکہ سرحدی امن خطے کے استحکام اور تجارت کیلئے ناگزیر ہے ،افغانستان کو سرحدی خلاف ورزیوں سے گریز کرنا چاہیے ، مسائل بات چیت سے حل ہوں۔سردار طاہرنے کہاکہ دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کیلئے پاک فوج کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔انہوں نے کہاکہ پاک فوج قوم کا فخر ہے ، ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔انہوں نے کہاکہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کیلئے بات چیت بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔