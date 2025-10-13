صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان عالمی سرمایہ کاری کیلئے انتہائی پر کشش ہے ، میاں کاشف

لاہور (اے پی پی)پاکستان فرنیچر کونسل کے سی ای او میاں کاشف اشفاق نے کہا کہ پاکستان اپنی نوجوان آبادی، ڈیجیٹل انفرااسٹرکچر کے فروغ اور جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطی کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے عالمی سرمایہ کاری کے لیے انتہائی پر کشش ہے۔۔۔

 اتوار کو یہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے حصول کیلئے سازگار ماحول، شفافیت، مستقبل و جدت سے ہم آہنگی اور طویل المدتی پالیسی کی ضرورت ہے ۔ ٹیکسیشن، گورننس، کاروبار کرنے میں آسانی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے ہی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں۔

 

