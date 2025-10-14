سونے اورچاندی کی قیمتیں آسمان پر،ڈالر کی قدر کم
تولہ سونا 4 لاکھ 28 ہزار 200 ،دس گرام 3 لاکھ 67 ہزار 112 پرجاپہنچا
کراچی(بزنس رپورٹر)سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ دیکھا گیا جس کے نتیجے میں سونے اور چاندی کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جاپہنچیں ۔ادھرانٹربینک میں پیر کو ڈالر کی قدرگھٹ گئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مستحکم رہا۔تفصیلات کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 55 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4071 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 5 ہزار 500 روپے کے ہوشربا اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 28 ہزار 200 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچا۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 4 ہزار 715 روپے کے بڑے اضافے سے 3 لاکھ 67 ہزار 112 روپے ہوگئی ۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 147 روپے کے اضافے سے پہلی بار 5 ہزار 247 روپے ہوگئی۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 281.16 روپے کاہوگیا تاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر282.20روپے پر مستحکم رہا۔