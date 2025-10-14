صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سونے اورچاندی کی قیمتیں آسمان پر،ڈالر کی قدر کم

  • کاروبار کی دنیا
سونے اورچاندی کی قیمتیں آسمان پر،ڈالر کی قدر کم

تولہ سونا 4 لاکھ 28 ہزار 200 ،دس گرام 3 لاکھ 67 ہزار 112 پرجاپہنچا

کراچی(بزنس رپورٹر)سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ دیکھا گیا جس کے نتیجے میں سونے اور چاندی کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جاپہنچیں ۔ادھرانٹربینک میں پیر کو ڈالر کی قدرگھٹ گئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مستحکم رہا۔تفصیلات کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 55 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4071 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 5 ہزار 500 روپے کے ہوشربا اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 28 ہزار 200 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچا۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 4 ہزار 715 روپے کے بڑے اضافے سے 3 لاکھ 67 ہزار 112 روپے ہوگئی ۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 147 روپے کے اضافے سے پہلی بار 5 ہزار 247 روپے ہوگئی۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 281.16 روپے کاہوگیا تاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر282.20روپے پر مستحکم رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی ہسپتال سے پوسٹ ،مداحوں کو تشویش

شوٹنگ پر تاخیر سے پہنچنے پر شوہر کی ڈانٹ پڑتی تھی:زارا نور

دانانیر مبین پھر ریڈ کارپٹ پر لڑکھڑا گئیں، ویڈیو وائرل

اریج فاطمہ کی کینسر سے صحتیاب ہونے کے بعد عمرے کی ادائیگی

فردوس جمال کے بیانات کے باوجود انہیں پسند کرتی ہوں : فائزہ حسن

ایک بار مرنا ضروری تھا:نعمان جاوید کا خودکشی کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak