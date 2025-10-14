این بی پی اور نیب کا آن لائن فنڈزٹرانسفر کیلئے اشتراک،اسمارٹ پے سسٹم متعارف
کراچی (بزنس رپورٹر)نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی)نے ملک میں کیش لیس بینکاری اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جانب پیش رفت کرتے ہوئے قومی احتساب بیورو (نیب) کے لیے اسمارٹ پے سسٹم متعارف کرادیا ہے، جس کے ذریعے 24 گھنٹے تیز، محفوظ اور کاغذی کارروائی سے پاک لین دین کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔
یہ سنگ میل نہ صرف این بی پی کے شفاف اور جدید ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لگن کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ادارہ جاتی شراکت داروں کو قابل اعتماد ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی کے عزم کو مستحکم بناتا ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل (ر) نذیر احمد کی زیرصدارت نیب ہیڈکوارٹر میں معاہدے پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں این بی پی کے گروپ ہیڈ (اے ) سید فاروق حسن سمیت دونوں اداروں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران چیئرمین نیب نے آن لائن فنڈز ٹرانسفر کا آغاز کیا اور متاثرین کے بینک اکاؤنٹس میں براہِ راست رقوم منتقل کیں۔اس سے قبل نیب متاثرین کو رقوم کی واپسی کے لیے این بی پی کی متعلقہ برانچوں کے ذریعے پے آرڈرز جاری کرتا تھا۔