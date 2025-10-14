صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این بی پی اور نیب کا آن لائن فنڈزٹرانسفر کیلئے اشتراک،اسمارٹ پے سسٹم متعارف

  • کاروبار کی دنیا
این بی پی اور نیب کا آن لائن فنڈزٹرانسفر کیلئے اشتراک،اسمارٹ پے سسٹم متعارف

کراچی (بزنس رپورٹر)نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی)نے ملک میں کیش لیس بینکاری اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جانب پیش رفت کرتے ہوئے قومی احتساب بیورو (نیب) کے لیے اسمارٹ پے سسٹم متعارف کرادیا ہے، جس کے ذریعے 24 گھنٹے تیز، محفوظ اور کاغذی کارروائی سے پاک لین دین کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔

یہ سنگ میل نہ صرف این بی پی کے شفاف اور جدید ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لگن کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ادارہ جاتی شراکت داروں کو قابل اعتماد ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی کے عزم کو مستحکم بناتا ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل (ر) نذیر احمد کی زیرصدارت نیب ہیڈکوارٹر میں معاہدے پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں این بی پی کے گروپ ہیڈ (اے ) سید فاروق حسن سمیت دونوں اداروں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران چیئرمین نیب نے آن لائن فنڈز ٹرانسفر کا آغاز کیا اور متاثرین کے بینک اکاؤنٹس میں براہِ راست رقوم منتقل کیں۔اس سے قبل نیب متاثرین کو رقوم کی واپسی کے لیے این بی پی کی متعلقہ برانچوں کے ذریعے پے آرڈرز جاری کرتا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی ہسپتال سے پوسٹ ،مداحوں کو تشویش

شوٹنگ پر تاخیر سے پہنچنے پر شوہر کی ڈانٹ پڑتی تھی:زارا نور

دانانیر مبین پھر ریڈ کارپٹ پر لڑکھڑا گئیں، ویڈیو وائرل

اریج فاطمہ کی کینسر سے صحتیاب ہونے کے بعد عمرے کی ادائیگی

فردوس جمال کے بیانات کے باوجود انہیں پسند کرتی ہوں : فائزہ حسن

ایک بار مرنا ضروری تھا:نعمان جاوید کا خودکشی کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak