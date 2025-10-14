صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپوریٹ ٹیکسز کی شرح 20 فیصد تک محدودکرنیکا مطالبہ

بھاری ٹیکس صنعتی سرگرمیوں اورسرمایہ کاری کیلئے بڑی رکاوٹ بن چکی ، گوہر اعجاز

کراچی(بزنس رپورٹر)معروف صنعتکار اور سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے پاکستانی کارپوریٹ سیکٹر پر عائد بھاری ٹیکسز پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کمپنیوں پر خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹیکس شرح عائد ہے جو صنعتی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کیلئے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے ۔گوہر اعجاز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں کارپوریٹ ٹیکسز کی شرح کو20 فیصد تک محدود کیا جائے تاکہ کاروباری لاگت میں کمی، صنعتی بحالی، روزگار کے مواقع اور برآمدات میں اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔

انہوں نے ایک تفصیلی ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان میں کمپنیوں کو اس وقت 29 فیصد کارپوریٹ ٹیکس کے ساتھ 10فیصد سپر ٹیکس کا بھی سامنا ہے جب کہ اس کے علاوہ 2 فیصد ورکرز ویلفیئر فنڈ اور 5 فیصد ورکرز پارٹیسیپیشن فنڈ بھی وصول کیا جا رہا ہے ۔ منافع پر پہلے سے بھاری ٹیکس لاگو ہونے کے باوجود منافع کی تقسیم پر مزید 15 فیصد ٹیکس عائد کیا گیا جس سے دوہری ٹیکسیشن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ۔گوہر اعجاز کے مطابق بھاری ٹیکس بوجھ کے باعث پاکستان عالمی سطح پر ریاستی مسابقت کے لحاظ سے نچلے درجے پر چلا گیا ہے  ۔

 

