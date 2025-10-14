ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ
وفاقی چیمبر کاچیئرمین ایف بی آر کو خط،ٹیکس دہندگان کے چیلنجز کو اجاگر کیا
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرام شیخ نے ایف بی آر سے مطالبہ کیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی آخری تاریخ، جوکہ اس وقت ٹیکس سال 2025 کے لیے 15 اکتوبر 2025 مقرر ہے اس کو 31 اکتوبر 2025 تک بڑھا دیا جائے ۔عاطف اکرام شیخ نے بتایا کہ ایف بی آر کے چیئرمین راشد محمود لنگڑیال کو لکھے گئے ایک خط میں ایف پی سی سی آئی نے ٹیکس دہندگان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو درپیش چیلنجز کو اجاگر کیا ہے ،ان چیلنجز میں اہم مالیاتی دستاویزات کے حصول میں تاخیر، ایف بی آر کے پورٹل پرتکنیکی مسائل اور انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹمز کو ایف بی آر کے ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں مشکلات شامل ہیں۔ صدرایف پی سی سی آئی نے ٹیکس دہندگان کیلئے دوستانہ رویہ اپنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر فوری اقدامات کرے تاکہ،ان مسائل کا حل نکالا جا سکے ۔