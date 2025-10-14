کاٹی نے گیس لیوی کے ناقص نفاذ کو سختی سے مسترد کر دیا
کراچی(آئی این پی)کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (کاٹی)کے صدر اکرام راجپوت نے کیپٹو پاور صارفین پر گیس ٹرانزیشن لیوی کے نفاذ کو غیر منصفانہ، ناقابل جواز اور ناقص طریقہ کار پر مبنی قرار دیا۔۔۔
اور اس اقدام کی شدید مخالفت کرتے ہوئے مسترد کردیا۔ انہوں نے کہا کہ کاٹی کی تیار کردہ تکنیکی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق اگر گیس کی قیمت 3500 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو بھی مقرر کی جائے تو کیپٹیو پاور سے بجلی کی پیداواری لاگت اب بھی قومی گرڈ سے حاصل کی جانے والی B3 صنعتی ٹیرف بجلی سے زیادہ ہے۔