مرکنٹائل ایکسچینج میں88ارب کے 96723سودے
زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 50.808 ارب رہی ،رپورٹ
کراچی(بزنس رپورٹر)مرکنٹائل ایکسچینج میں 88ارب روپے کے سودے ہوئے ۔رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد96723رہی۔زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 50.808 ارب روپے رہی جبکہ چاندی کے سودوں کی مالیت 16.042 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 3.870 ارب روپے ، نیسڈیک 100کے سودوں کی مالیت4.613 ارب روپے ، کروڈ آئل کے سودوں کی مالیت 2.089 ارب روپے ، جاپان ایکوٹی 225کے سودوں کی مالیت 305.608 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 572.976 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 1.604 ارب روپے ، پلیڈیم کے سودوں کی مالیت245.895 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودو ں کی مالیت373.957 ملین روپے ، تانبہ کے سودوں کی مالیت440.612 ملین روپے ، برینٹ کے سودوں کی مالیت 38.736 ملین روپے اور ایلومینم کے سودو ں کی مالیت14.070 ملین روپے رہی ۔