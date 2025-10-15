صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی)حکومت نے چھوٹے کسانوں کیلئے بڑا ریلیف فراہم کرتے ہوئے آسان زرعی قرضہ پروگرام متعارف کرادیا ہے جس کے تحت کسان اب گھر بیٹھے آن لائن درخواست کے ذریعے بغیر کسی ضمانت کے قرض حاصل کرسکیں گے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے اس اسکیم کو نیشنل سبسسٹنس فارمرز سپورٹ انیشی ایٹویا این ایس ایف ایس آئی کے نام سے تیار کیا ہے جس کا مقصد زرعی پیداوار میں اضافے اور چھوٹے کاشتکاروں کو سہولت فراہم کرنا ہے ۔سرکلر کے مطابق اس اسکیم کے تحت کسانوں کو زرعی قرض کا 75 فیصد حصہ نقد رقم کے بجائے بیج، کھاد، زرعی ادویات اور فیول جیسی ضروری اشیاء کی صورت میں فراہم کیا جائے گا جبکہ باقی 25 فیصد رقم نقد دی جائے گی۔اس پروگرام کے ذریعے کسانوں کو مالی معاونت کے ساتھ ایگری کلچرل سروسز بھی فراہم کی جائیں گی ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق این ایس ایف ایس آئی سسٹم کی موبائل ایپ کو زرخیر کے نام سے لانچ کیا گیا ہے جس کے ذریعے چھوٹے کسان قرض کیلئے درخواست دے سکیں گے اور اپنی فائل کی پیش رفت باآسانی ٹریک کرسکیں گے ۔حکومت کی جانب سے اس اسکیم کے تحت قرضوں پر 10 فیصدفرسٹ لاس کوریج فراہم کی جائے گی جبکہ ہر قرض پر 10 ہزار روپے کی سبسڈی بھی دی جائے گی تاکہ کسان مالی دباؤ سے محفوظ رہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکوں کو اس اسکیم کے تحت قرضوں کی فراہمی اور عملدرآمد باضابطہ ہدایات جاری کردی ہیں ۔

