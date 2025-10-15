پاک ،ویتنام تجارتی حجم حقیقی صلاحیت سے کم ،وفاقی چیمبر
ٹیکسٹائل، زراعت، سی فوڈاور حلال فوڈمیں تعاون کے وسیع امکانات موجود
اسلام آباد (آن لائن)وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان اور ویتنام کے درمیان موجودہ تجارتی حجم دونوں ممالک کی حقیقی صلاحیت سے کہیں کم ہے ، دونوں ممالک میں ٹیکسٹائل، زراعت، سی فوڈ، حلال فوڈ، سائنس و ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وہ اسلام آباد میں منعقدہ پاک ویتنام بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے ۔فورم میں ویتنام کے وزیر صنعت و تجارت نیگان ہونگ ڈائن، وزیر تجارت جام کمال خان، سیکریٹری تجارت جواد پال ، ویتنام کی سفیر، ایس آئی ایف سی حکام اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ پاکستان اور ویتنام کے درمیان ٹیکسٹائل، زراعت، سی فوڈ، حلال فوڈ، سائنس و ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ بی ٹو بی سطح پر روابط کو مستحکم اور صنعتی تعاون کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔