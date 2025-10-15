صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں101ارب کے 90234سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں101ارب کے 90234سودے

سونے ،چاندی ،سی او ٹی ایس اورپلاٹینم کے سودے سرفہرست رہے ،رپورٹ

کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 101ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد90234رہی۔زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت66ارب روپے رہی جبکہ چاندی کے سودوں کی مالیت 19ارب روپے ،سی او ٹی ایس کے سودوں کی مالیت 3.776 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 4.984 ارب روپے ، نسڈیک 100 کے سودوں کی مالیت3.078 ارب روپے ، کروڈ آئل کے سودوں کی مالیت 1.502 ارب روپے ، ایس پی 500کے سودوں کی مالیت 809.245 ملین روپے ، تانبے کے سودوں کی مالیت 904.356 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 272.691 ملین روپے ، پلیڈیم کے سودوں کی مالیت 339.977 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 259.591 ملین روپے اور برینٹ کے سودوں کی مالیت 34.323 ملین روپے رہی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak