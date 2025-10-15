مرکنٹائل ایکسچینج میں101ارب کے 90234سودے
سونے ،چاندی ،سی او ٹی ایس اورپلاٹینم کے سودے سرفہرست رہے ،رپورٹ
کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 101ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد90234رہی۔زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت66ارب روپے رہی جبکہ چاندی کے سودوں کی مالیت 19ارب روپے ،سی او ٹی ایس کے سودوں کی مالیت 3.776 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 4.984 ارب روپے ، نسڈیک 100 کے سودوں کی مالیت3.078 ارب روپے ، کروڈ آئل کے سودوں کی مالیت 1.502 ارب روپے ، ایس پی 500کے سودوں کی مالیت 809.245 ملین روپے ، تانبے کے سودوں کی مالیت 904.356 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 272.691 ملین روپے ، پلیڈیم کے سودوں کی مالیت 339.977 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 259.591 ملین روپے اور برینٹ کے سودوں کی مالیت 34.323 ملین روپے رہی۔