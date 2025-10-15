بی ایف بائیو سائنسز نے پاکستان میں Zeptideمتعارف کرادی
کراچی (بزنس ڈیسک)پاکستان کی صفِ اوّل کی بائیوفارما سوٹیکل مینوفیکچرر بی ایف بائیو سائنسز نے ذیابیطس ٹائپ 2اور موٹاپے کے علاج کیلئے اپنی جدید دوا Zeptide (Tirzepatide) متعارف کرادی ہے۔ Zeptideٹائپ 2ذیابیطس اور موٹاپے کا جدید علاج ہے جومحفوظ اور آسانی کے ساتھ پری فلڈسرنج میں دستیاب ہے ۔
بی ایف بائیو سائسنز کی جانب سے اسٹاک ایکسچینج کو جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق Tirzepatide امریکن فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے منظورشدہ ایک مصنوعی پولی پیپٹائیڈہے جو جی ایل پی 1اور جی آئی پی دونوں ریسپٹرز پر یکساں اثرانداز ہوتاہے ۔ یہ خون میں گلوکوز کی سطح کو منظم کرنے اور وزن میں کمی کیلئے ایک اہم پیش رفت ہے ۔ نئی Zeptideپری فلڈ سرنج، یورپی ٹیکنالوجی پر مبنی بی ایف بائیو سائنسز کی جدید ترین پلانٹ میں تیارکی گئی ہے جو خوراک کی درستگی، محفوظ استعمال اور مریضوں کیلئے آسانی کو یقینی بناتی ہے ۔ بی ایف بائیو سائسنسزکے ترجمان نے کہاکہ Zeptideکے ساتھ پاکستان میں مریضوں کیلئے عالمی معیار کے علاج کا آپشن متعارف کرانے پر ہمیں فخر ہے ۔ یہ بین الاقوامی معیارکے مطابق مقامی طورپرجدّت پر مبنی حیاتیاتی ادویات تیارکرنے کے ہمارے عزم کی عکاسی ہے ۔ کمپنی اعلامیے کے مطابقZeptide کی ساخت، معیار اور صلاحیت کی جانچ امریکہ کی معروف بائیولوجیکل ماس اسپیکٹرومیٹری لیبارٹری اور پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں مکمل کی گئی ہے جس سے اس کی عالمی سطح پر توثیق ہوتی ہے ۔ نئی Zeptideکی کامیابی کمپنی کے آئی پی او سے حاصل ہونے والے سرمائے کے مؤثر استعمال کے منصوبے کے تحت حاصل کی گئی ہے جو بی ایف بائیو سائسنسزکی پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں سرمایہ کاری کے عزم کا اظہار ہے ۔ پاکستان میں ذیابیطس کی شرح دنیا میں بلند ترین سطح پر ہے جہاں 90لاکھ سے زائد افراد اب تک تشخیص سے محروم ہیں جبکہ 57فیصدخواتین اور 41فیصد مردزائد وزن یا موٹاپے کا شکار ہیں۔ واضح رہے کہ موٹاپے سے ٹائپ 2ذیابیطس کا خطرہ 7گناتک بڑھ جاتاہے۔