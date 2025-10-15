ٹیکس ریٹرن کی تاریخ 30نومبر تک بڑھائی جائے ،سلیم ولی محمد
آئرس پورٹل میں تکنیکی خرابی سے ٹیکس دہندگان کومشکلات درپیش، کیمیکلز مرچنٹس
کراچی(بزنس ڈیسک)کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن نے ایف بی آرسے مطالبہ کیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اکتوبرسے بڑھا کر 30 نومبر 2025 کی جائے ۔ایک بیان میں پی سی ڈی ایم اے کے چیئرمین سلیم ولی محمد نے کہا کہ ایف بی آر کے آئی آر آئی ایس پورٹل میں مسلسل تکنیکی خرابیاں اور ریٹرن فارم کی تاخیر سے اجراء نے ٹیکس دہندگان کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ڈیڈ لائن غیر عملی ہو چکی ہے کیونکہ پورٹل میں سست روی، تکنیکی رکاوٹوں اور انٹرنیٹ میں مسلسل خلل کی وجہ سے ٹیکس دہندگان بروقت ریٹرن فائل کرنے سے قاصر ہیں۔انہوں نے نشاندہی کی کہ ایف بی آر کے پورٹل پر بار بار پیش آنے والے مسائل کے باعث بزنس کمیونٹی شدید دباؤ میں ہے ۔ انہوں نے زور دیا کہ تاریخ میں توسیع سے نہ صرف ٹیکس دہندگان کوقانونی ذمہ داریاں پوری کرنے میں سہولت ملے گی بلکہ ایف بی آر پر سے بھی غیر ضروری دباؤکم ہو گا۔