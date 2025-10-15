صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس ریٹرن کی تاریخ 30نومبر تک بڑھائی جائے ،سلیم ولی محمد

  • کاروبار کی دنیا
ٹیکس ریٹرن کی تاریخ 30نومبر تک بڑھائی جائے ،سلیم ولی محمد

آئرس پورٹل میں تکنیکی خرابی سے ٹیکس دہندگان کومشکلات درپیش، کیمیکلز مرچنٹس

کراچی(بزنس ڈیسک)کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن نے ایف بی آرسے مطالبہ کیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اکتوبرسے بڑھا کر 30 نومبر 2025 کی جائے ۔ایک بیان میں پی سی ڈی ایم اے کے چیئرمین سلیم ولی محمد نے کہا کہ ایف بی آر کے آئی آر آئی ایس پورٹل میں مسلسل تکنیکی خرابیاں اور ریٹرن فارم کی تاخیر سے اجراء نے ٹیکس دہندگان کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ڈیڈ لائن غیر عملی ہو چکی ہے کیونکہ پورٹل میں سست روی، تکنیکی رکاوٹوں اور انٹرنیٹ میں مسلسل خلل کی وجہ سے ٹیکس دہندگان بروقت ریٹرن فائل کرنے سے قاصر ہیں۔انہوں نے نشاندہی کی کہ ایف بی آر کے پورٹل پر بار بار پیش آنے والے مسائل کے باعث بزنس کمیونٹی شدید دباؤ میں ہے ۔ انہوں نے زور دیا کہ تاریخ میں توسیع سے نہ صرف ٹیکس دہندگان کوقانونی ذمہ داریاں پوری کرنے میں سہولت ملے گی بلکہ ایف بی آر پر سے بھی غیر ضروری دباؤکم ہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak