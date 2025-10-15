صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان بزنس فورم کا مسلح افواج کو خراجِ تحسین،مکمل اظہار یکجہتی

  • کاروبار کی دنیا
کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان بزنس فورم نے ملکی سرحدوں پر دہشتگردی کے بڑھتے خطرات کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں کو سراہا ۔

 فورم کے صدر خواجہ محبوب الرحمٰن نے کہا کہ پاکستان کا کاروباری طبقہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے جنہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قومی خودمختاری کے تحفظ کیلئے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کارروائیاں اس بات کا واضح پیغام ہیں کہ پاکستان اپنی سلامتی پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں کرے گا۔چیف آرگنائزر چوہدری احمد جواد نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک افغانستان کے ساتھ خیرسگالی اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا ہے ، لیکن یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ افغان سرزمین پاکستان مخالف عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکی ہے ۔ پاکستان نے چار دہائیوں تک لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی، تعلیم دی، روزگار فراہم کیا، آج انہی عناصر کی حمایت سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے ۔سینئر نائب صدر آمنہ اعوان نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت کا موجودہ رویہ خطے کے امن کیلئے خطرہ بن چکا ہے یہ رویہ نہ صرف بھائی چارے کے جذبے کے خلاف ہے بلکہ پاکستان کی سیکیورٹی اور ترقی کے لیے براہ راست چیلنج ہے ۔

