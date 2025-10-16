اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، انڈیکس 210پوائنٹس بڑھ گیا
منافع خوری سے تیزی کی رفتار محدود،100انڈیکس 165686پوائنٹس پر بند
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں بدھ کو تیزی رہی ۔کے ایس ای 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز زبردست تیزی کے ساتھ ہوا۔ آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پانے کی خبر پر سرمایہ کاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی،ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر 100انڈیکس زبردست تیزی کے ساتھ ایک لاکھ 67 ہزار کی بلند سطح عبور کرگیا،بعدازاں پرافٹ ٹیکنگ کا رجحان غالب آگیا جس سے تیزی کی رفتار محدود ہوگئی۔کاروبار کے اختتا م پر کے ایس ای 100 انڈیکس 210 پوائنٹس کے اضافے سے ایک لاکھ 65 ہزار 686 پوائنٹس اور کے ایس ای آل شیئرزانڈیکس 459 پوائنٹس کے اضافے سے 100,785.80 پوائنٹس پر بند ہواتاہم کے ایس ای 30 انڈیکس 111.59 پوائنٹس کی کمی سے 50,923 پوائنٹس پر بند ہوا ۔مجموعی طور پر489کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہواجس میں سے 249کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ،204میں کمی اور36میں استحکام رہا۔