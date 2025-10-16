پاک ،ترکیہ زیرِسمندر تیل و گیس کی تلاش کامعاہدہ طے پاگیا
کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان اور ترکیہ نے توانائی کے شعبے میں تعاون کا نیا باب رقم کردیا ہے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان زیرِسمندر تیل و گیس کے ذخائر کی تلاش کیلئے اہم معاہدہ طے پاگیا۔۔۔
جسے ملکی توانائی تحفظ اور معاشی استحکام کے حوالے سے ایک بڑی پیشرفت قرار دیا جارہا ہے ۔پاکستان پٹرولیم لمیٹڈ (پی پی ایل)، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (او جی ڈی سی ایل)اور ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ (ماری انرجیز)نے مشترکہ طور پر اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کیا ہے کہ ان کمپنیوں نے ترکیہ پیٹرولیم اوورسیز کمپنی (ٹی پی او سی)کے ساتھ آف شور انڈس بلاک ایسٹرن آف شور انڈس بی میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے معاہدہ کرلیا ہے ۔ یہ منصوبہ اسٹریٹجک انرجی کوآپریشن فریم ورک کے تحت شروع کیا گیا ہے ۔