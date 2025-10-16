پاک،مصربحری،صنعتی ولاجسٹکس شعبوں میں تعاون پراتفاق
وفاقی وزیر بحری امورسے مصری سفیر کی ملاقات،صنعتی اشتراک کے مواقع پر گفتگو سمندری معیشت کے ذریعے پائیدار ترقی کے عزم پر کاربند ، جنید انوار چوہدری
کراچی(بزنس رپورٹر )پاکستان اور مصر نے بحری،صنعتی اور لاجسٹکس کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے ۔وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چوہدری سے مصر کے سفیر ڈاکٹر تارک دہرگ نے اہم ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان بندرگاہوں کی ترقی، شپنگ، بحری انتظام اور صنعتی اشتراک کے نئے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات میں وفاقی وزیر جنید انوار چوہدری نے کہا کہ حکومت پاکستان خطے میں رابطوں کے فروغ اور سمندری معیشت کے ذریعے پائیدار ترقی کے عزم پر کاربند ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اسے خطے میں تجارت، ٹرانزٹ اور توانائی کے مرکز کے طور پر نمایاں بناتی ہے اور ہم مصر جیسے اہم شراکت دار کے ساتھ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔مصر کے سفیر نے پاکستان کی بندرگاہی صلاحیتوں، شپنگ فلیٹ کے ممکنات اور صنعتی تنوع کو سراہتے ہوئے کہا کہ مصر بحری انتظام، سوئز نہر کی آپریشنل مینجمنٹ اور لاجسٹکس کے شعبے میں اپنے تجربات پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کا خواہاں ہے ۔انہوں نے کہا کہ مصر کے پاس عالمی سطح پر تسلیم شدہ بندرگاہی نظام اور شپنگ ریگولیشنز ہیں جن سے پاکستان استفادہ کرسکتا ہے ۔اس موقع پر وفاقی وزیر نے مصر کی جانب سے تعاون کی پیشکش کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم بحری، بندرگاہی اور شپنگ کے شعبوں میں مصر کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری چاہتے ہیں۔