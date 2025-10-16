صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاحت ودواسازی میں نمایاں مواقع موجود،سری لنکن ہائی کمشنر

  • کاروبار کی دنیا
تجارتی تعلقات مکمل صلاحیت کے مطابق فروغ نہیں پا سکے ،فریڈ سینی ویراتھنے

راولپنڈی(اے پی پی)سری لنکا کے پاکستان میں ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل (ر) فریڈ سینی ویراتھنے نے راولپنڈی چیمبرکا دورہ کیا اور کاروباری برادری و چیمبر کے اراکین سے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن کرسٹی روبن بھی موجود تھے ۔صدر آر سی سی آئی عثمان شوکت نے ہائی کمشنرکا خیرمقدم کرتے ہوئے چیمبر کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوستانہ اور مضبوط سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ دونوں ممالک سارک اور کامن ویلتھ آف نیشنز کے فعال رکن ہیں، تاہم دوطرفہ تجارتی تعلقات اپنی مکمل صلاحیت کے مطابق فروغ نہیں پا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت اور دواسازی کے شعبے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے نمایاں مواقع رکھتے ہیں ۔ اپنے خطاب میں ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل (ر) فریڈ سینی ویراتھنے نے کہا کہ سری لنکا کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے ۔ 

 

