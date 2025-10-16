صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 128ارب روپے کے سودے

سودوں کی تعداد109034رہی،سونے کے سودے سرفہرست رہے

کراچی(بزنس رپورٹر)مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 128ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ رو زپی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 109034 رہی۔ سب سے زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 84ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 26ارب روپے ،سی او ٹی ایس کے سودوں کی مالیت 6.181 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت3.879 ارب روپے ، نسڈیک 100 کے سودوں کی مالیت2.707 ارب روپے، کروڈ آئل کے سودوں کی مالیت 1.603 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 1.039 ارب روپے ، تانبے کے سودوں کی مالیت 754.177 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت273.444 ملین روپے ، پلیڈیم کے سودوں کی مالیت563.051 ملین روپے اور قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت154.562 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

 

