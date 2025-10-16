صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوساکاورلڈ ایکسپو میں پاکستان نے دو بین الاقوامی ایوارڈز جیت لیے

  • کاروبار کی دنیا
اوساکاورلڈ ایکسپو میں پاکستان نے دو بین الاقوامی ایوارڈز جیت لیے

اوساکا(بزنس ڈیسک)اوساکاورلڈ ایکسپو میں پاکستان کے پویلین نے بین الاقوامی سطح پر شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے دو معتبر ایوارڈز اپنے نام کر لیے جو ملک کیلئے عالمی سطح پر ایک فخر کا لمحہ ہے۔۔۔

پاکستان پویلین کو Bureau International des Expositions (BIE) کی جانب سے ایگزیبیشن کیٹیگریمیں برونز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈاوساکامیں منعقدہ خصوصی تقریب میں محمد نصیر، سینئر ڈائریکٹر جنرل ٹڈاپ نے وصول کیا، جو پاکستان پویلین اوساکا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں۔اس کے علاوہ، پویلین کو ایڈیٹرز چوائس ایوارڈ بھی حاصل ہوا، جو معروف بین الاقوامی اشاعتی ادارے ایگزیبیٹر آن لائن کی جانب سے تخلیقی اور اختراعی نمائشوں کو سراہنے کے لیے دیا جاتا ہے ۔ یہ ایوارڈ پاکستان کو اس کے تخیلاتی ڈیزائن، ثقافتی انفرادیت، اور متاثر کن تصوراتی کہانی Universe in a Grain of Saltکیلئے دیا گیاجو پاکستان کے مشہور پنک راک سالٹ سے متاثر ہے ۔پاکستان پویلین گزشتہ چھ ماہ کے دوران اب تک 17 لاکھ سے زائد افراد کی میزبانی کر چکا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کا جنوبی افریقہ کو ہر ا کر ور لڈ ٹیسٹ چمپئن شپ کا فاتحانہ آغاز

قائداعظم ٹرافی :پشاورنے فاٹاکو شکست دیدی ،تین میچز ڈرا

سپورٹس پریزنٹر ایرن ہالینڈ کے دیسی انداز کے چرچے

بابر اعظم کا مداح قذافی سٹیڈیم کی دیوار پھلانگ کر ڈریسنگ روم تک پہنچ گیا

ویمنز ورلڈ کپ: بارش پاکستان کی جیت کی میں رکاوٹ بن گئی

کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ :محسن نقوی قومی ٹیم کوجیت پرمبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak