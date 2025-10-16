اوساکاورلڈ ایکسپو میں پاکستان نے دو بین الاقوامی ایوارڈز جیت لیے
اوساکا(بزنس ڈیسک)اوساکاورلڈ ایکسپو میں پاکستان کے پویلین نے بین الاقوامی سطح پر شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے دو معتبر ایوارڈز اپنے نام کر لیے جو ملک کیلئے عالمی سطح پر ایک فخر کا لمحہ ہے۔۔۔
پاکستان پویلین کو Bureau International des Expositions (BIE) کی جانب سے ایگزیبیشن کیٹیگریمیں برونز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈاوساکامیں منعقدہ خصوصی تقریب میں محمد نصیر، سینئر ڈائریکٹر جنرل ٹڈاپ نے وصول کیا، جو پاکستان پویلین اوساکا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں۔اس کے علاوہ، پویلین کو ایڈیٹرز چوائس ایوارڈ بھی حاصل ہوا، جو معروف بین الاقوامی اشاعتی ادارے ایگزیبیٹر آن لائن کی جانب سے تخلیقی اور اختراعی نمائشوں کو سراہنے کے لیے دیا جاتا ہے ۔ یہ ایوارڈ پاکستان کو اس کے تخیلاتی ڈیزائن، ثقافتی انفرادیت، اور متاثر کن تصوراتی کہانی Universe in a Grain of Saltکیلئے دیا گیاجو پاکستان کے مشہور پنک راک سالٹ سے متاثر ہے ۔پاکستان پویلین گزشتہ چھ ماہ کے دوران اب تک 17 لاکھ سے زائد افراد کی میزبانی کر چکا ہے۔