فباٹی کی صنعتوں پرمقامی گیس لیوی کے نفاذ کی تنقید
لیوی واپس نہ لی جائے تو احتجاج اور تالا بندی پر مجبور ہوجائینگے ، عبداللہ عابد
کراچی(بزنس رپورٹر)فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن (فباٹی)برائے تجارت و صنعت کے قائم مقام صدر عبداللہ عابد نے حکومت کی جانب سے قدرتی مقامی گیس پر لیوی کے نفاذ کو ناجائز قرار دیتے ہوئے حکومت سے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔گزشتہ روز اپنے بیان میں عبداللہ عابد کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے گیس پر نئی لیوی لگانے کا مقصد کیپٹو پاور یونٹس کی بجلی کو مہنگا کرنا ہے ۔ حکومت نے یہ مقصد پہلے ہی حاصل کرلیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی گیس کی فی ایم ایم بی ٹی یو قیمت 3500 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کردی ہے جس نے کپیٹو پاور پلانٹس کی پیداواری لاگت کو گرڈ سے ملنے والی بجلی سے مہنگا کردیا ہے ۔ اس کے بعد ٹرانزیشن لیوی کے نفاذ کا کوئی جواز نہیں بناتا ہے ، اگر حکومت نے اپنا اقدام واپس نہ لیا تو صنعت کار احتجاج اور تالا بندی پر مجبور ہو جائیں گے ۔