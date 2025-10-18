صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 138 ارب کے119970سودے

  • کاروبار کی دنیا
سونے کے سودے سرفہرست،سویا بین میں کوئی کاروبار نہیں ہوا،رپورٹ

کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 138ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد119970رہی۔ زیادہ کاروبار سونے میں ہوا جس کی مالیت 97.049 ارب روپے رہی، اس کے بعد چاندی 20.478 ارب روپے ، سی او ٹی ایس 7.752 ارب روپے ، پلاٹینم 6.670 ارب روپے ، نیسڈیک سو2.212 ارب  ، ایس پی پانچ سو824.438 ملین روپے ، کروڈ آئل 1.571 ارب روپے ، پلیڈیم 602.496 ملین روپے ، جاپان ایکوٹی 225 / امریکی ڈالر 325.976 ملین ، تانبہ 391.004 ملین روپے ، ڈی جے 234.844 ملین روپے ، قدرتی گیس419.026 ملین  ، برینٹ 34.718 ملین روپے اور ایلومینم15.274 ملین روپے شامل ہیں۔زرعی اجناس میں 45 لاٹس کی تجارت ہوئی ۔ سویا بین میں کوئی کاروبار ریکارڈ نہیں ہوا۔

 

