موبی لنک بینک نے بیسٹ پلیس ٹو ورک کا ایوارڈ اپنے نام کرلیا
کامیاب ادارہ وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو ترجیح دے ،حارث محمود چوہدری
کراچی(بزنس ڈیسک)موبی لنک بینک نے ’بیسٹ پلیس ٹو ورک پاکستان ایوارڈز 2025‘ میں بینکنگ سیکٹر کے بہترین ادارے کا اعزاز حاصل کرلیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق موبی لنک بینک نے ایک بار پھر اپنے منفرد ورک کلچر اور بہترین افرادی پالیسیوں کے باعث بیسٹ پلیس ٹو ورک پاکستان ایوارڈز 2025 میں بینکنگ انڈسٹری کے بہترین ادارہ کا اعزاز اپنے نام کرلیا۔یہ ایوارڈ پاکستان کے ایچ آر کے شعبے میں سب سے نمایاں اور باوقار ایوارڈز میں شمار ہوتا ہے ، پاکستان سوسائٹی آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور انگیج کنسلٹنگ کے اشتراک سے منعقدہ تقریب میں یہ ایوارڈ دیا گیا۔اس ایوارڈ کے مقابلے کے فائنل کے دوران مسابقت کا سخت ماحول رہا جہاں موبی لنک بینک کئی نمایاں بینکوں سے آگے نکل گیا۔ یہ ایوارڈ انگیج کنسلٹنگ پاکستان کی جانب سے مرتب شدہ ایک تفصیلی اور ڈیٹا پر مبنی جائزے کے بعد دیا گیا، جس میں ملازمین کے فیڈ بیک اور ادارے کی بہترین مجموعی کارکردگی کو مدنظر رکھا گیا۔اس ایوارڈ کے انتخاب میں مختلف پہلوؤں سے اداروں کا جائزہ لیا گیا جن میں ملازمین کے تجربات و میل جول، قیادت اور ادارہ کا ماحول، افرادی پالیسیوں اور ایچ آر کا طریقہ کار، تنوع و شمولیت، مساوات اور بینک کے برانڈ امیج کا انڈسٹری کے معیار سے موازنہ شامل تھا۔ موبی لنک بینک کے صدر و سی ای او حارث محمود چوہدری نے کہا کہ اس کامیابی کا مکمل کریڈٹ ہمارے لوگوں جاتا ہے جو موبی لنک بینک کی اصل طاقت ہیں جو اسکی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسکے مقاصد کے حصول میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ یقین رکھتے ہیں کہ کامیاب ادارہ وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے ، اور یہ ایوارڈ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔