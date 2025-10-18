بزنس کنڈکٹ اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ آف کنزیومرز فریم ورک جاری
فریم ورک میں صارفین، مالیاتی ادارے اور صنعتی نمائندے بھی شامل ،اسٹیٹ بینک
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے بزنس کنڈکٹ اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ آف کنزیومرز ریگولیٹری فریم ورک جاری کردیا جسکا مقصد مالیاتی اداروں میں کاروباری شفافیت، صارفین کے حقوق کے تحفظ اور ذمہ دارانہ مالیاتی طرزِعمل کو فروغ دینا ہے ۔یہ اقدام اسٹیٹ بینک کے وژن 2028 کے تحت مارکیٹ کنڈکٹ اور کنزیومر پروٹیکشن کو مضبوط بنانے کی حکمتِ عملی کا حصہ ہے ۔ اعلامیے کے مطابق یہ فریم ورک طویل مشاورت کے بعد تیار کیا گیا جس میں صارفین، مالیاتی اداروں اور صنعت کے نمائندوں کو شامل کیا گیا۔ یہ فریم ورک بینکوں، ڈیولپمنٹ فنانس انسٹی ٹیوشنز،الیکٹرانک منی انسٹی ٹیوشنز ، اور پیمنٹ سسٹم آپریٹرز و پیمنٹ سروس پرووائیڈرز پر لاگو ہوگا۔فریم ورک کے تحت پوری پروڈکٹ لائف سائیکل کو شامل کیا گیا ہے جس میں پروڈکٹ کی تیاری، فروخت سے قبل معلومات کی فراہمی، خدمات کی فراہمی، شکایات کے ازالے اور تعلق کے خاتمے تک کے تمام مراحل شفافیت اور صارف دوستی کے اصولوں کے تحت منظم کیے گئے ہیں۔