پی ٹی سی ایل گروپ نے مرکنٹائل کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دیدی
کراچی(بزنس ڈیسک)پی ٹی سی ایل گروپ (پی ٹی سی ایل و یوفون 4G)نے پاکستان میں ایپل کے مجاز ڈسٹری بیوٹر اور سروس فراہم کنندہ ، مرکنٹائل کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر دستخط کیے ہیں۔۔۔
جس کے تحت ملک بھر میں پی ٹی سی ایل گروپ کے کاروباری صارفین کو ایپل کی تمام مصنوعات تک رسائی دی جائے گی۔ جائٹیکس گلوبل 2025 دبئی میں منعقدہ ایک تقریب میں گروپ چیف بزنس سلوشنز آفیسر، پی ٹی سی ایل و یوفون 4G، آصف احمد اور سی ای او پاکستان، ایس وی پی سیج- مرکنٹائل نعمان درانی نے باہمی معاہدے پر دستخط کیے ۔ صدر و گروپ سی ای ا و، پی ٹی سی ایل و یوفون 4G، حاتم بامطرف اور دونوں اداروں کے اعلیٰ عہدیداران بھی تقریب میں شریک ہوئے ۔ معاہدے کے تحت پی ٹی سی ایل گروپ اور مرکنٹائل مل کر جدید ٹیکنالوجی تک رسائی بڑھانے ، توسیعی سپورٹ سروسز کے ذریعے کسٹمر کے اعتماد کو فروغ دینے ، مشترکہ اقدامات کے ذریعے مارکیٹ تک رسائی کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور اشتراکی مہمات کے ذریعے مارکیٹ میں اپنے کردار کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے ۔اس شراکت داری کے تحت ‘‘ڈیوائس ایز اے سروس’’ (DaaS) ماڈل کے ذریعے جدید فنانسنگ کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے ، جس سے اداروں اور ملازمین کو یکساں طور پر بااختیار بنانے کیلئے ابتدائی سرمایہ کاری کی رکاوٹوں کو کم کیا جا سکے گا۔