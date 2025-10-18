صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلی سہ ماہی میں 141.41 ارب کے موبائل فونز درآمد

  • کاروبار کی دنیا
ستمبر میں درآمدات 56.35ارب روپے تک پہنچ گئیں،اسٹیٹ بینک

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان نے مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی (جولائی تا ستمبر)کے دوران تقریباً 141.41 ارب روپے مالیت کے موبائل فون درآمد کیے ، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 68.63 ارب روپے کی درآمدات کے مقابلے میں 106.05 فیصد زیادہ ہے ۔ماہانہ بنیادوں پر بھی موبائل فونز کی درآمدات میں اضافہ ہوا ہے ۔ ستمبر 2025 میں یہ درآمدات 56.35 ارب روپے تک پہنچ گئیں، جو اگست 2025 میں 43.91 ارب روپے تھیں۔اس طرح 28.45 فیصد اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر موازنہ کیا جائے تو ستمبر 2025 کی درآمدات 56.35 ارب روپے رہیں جو ستمبر 2024 کی 29.01 ارب روپے کی درآمدات کے مقابلے میں 94.44 فیصد زیادہ ہیں۔تاہم مکمل مالی سال 2024-25 کے دوران موبائل فونز کی مجموعی درآمدات 417.35 ارب روپے رہیں، جو مالی سال 2023-24 کی 535.69 ارب روپے کی درآمدات کے مقابلے میں 22.09 فیصد کمی ظاہر کرتی ہیں۔ٹیلی کام سیکٹر کی مجموعی درآمدات بھی مالی سال 2024-25 میں کم ہو کر تقریباً 594 ارب روپے رہ گئیں۔

 

