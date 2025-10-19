اسٹاک ایکسچینج:عالمی معاشی اشاریوں،سیاسی صورتحال سے اتار چڑھاؤ
سرمایہ کاروں کامحتاط رویہ ،ہفتہ وار بنیاد پر 100انڈیکس میں معمولی بہتری رہی جمعرات کوپہلی بار 3ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرزکاکاروبار بھی ریکارڈ
کراچی(کامرس رپورٹر) پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران مجموعی طور پر ملا جلا رجحان رہا تاہم ہفتہ وار بنیاد پر 100 انڈیکس میں معمولی بہتری ریکارڈ کی گئی۔ سرمایہ کاروں کی محتاط خریداری، مقامی اور عالمی معاشی اشاریوں کے اثرات اور سیاسی صورتحال کے باعث مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 708 پوائنٹس یا 0.39 فیصد کا اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں انڈیکس 1 لاکھ 63 ہزار 806 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ہفتہ وار بلند ترین سطح 1 لاکھ 67 ہزار 561 پوائنٹس جبکہ کم ترین سطح 1 لاکھ 57 ہزار 678 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔
مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے محتاط رویہ برقرار رہا تاہم مخصوص شعبوں میں سرمایہ کاری کے باعث مجموعی رجحان مثبت رہا۔رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں مجموعی طور پر 9 ارب 13 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا جس کی مالیت 277 ارب روپے رہی ۔دوسری جانب مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 57 ارب روپے کی کمی واقع ہوئی اور مجموعی سرمایہ 19 ہزار ارب روپے سے گھٹ کر 18 ہزار 968 ارب روپے رہ گیا۔ ہفتے کے دوران جمعرات کے روز مارکیٹ میں پہلی بار 3 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز میں کاروبار ریکارڈ کیا گیا جو سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی علامت قرار دیا جارہا ہے ۔اسٹاک ماہرین کے مطابق معاشی محاذ پر غیر یقینی صورتحال اور شرح سود سے متعلق توقعات آنے والے ہفتے میں مارکیٹ کے رجحان پر اثرانداز ہوں گی۔