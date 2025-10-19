عالمی و مقامی مارکیٹ میں سونے چاندی کی تیزی کوبریک لگ گیا
تولہ سونا 10ہزار 600روپے سستا ، 24قیراط تولہ چاندی 231روپے کم آئندہ ہفتے بھی مقامی سطح پرسونے کے نرخوں میں مزید کمی کا امکان ہے ،ماہرین
کراچی(کامرس رپورٹر) عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں کئی روز سے جاری سونے اور چاندی کی تیزی کو بالآخر بریک لگ گیاجس کے نتیجے میں قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں نمایاں کمی کے اثرات مقامی مارکیٹوں پر بھی براہِ راست مرتب ہوئے اور سونے کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی ۔آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا 106 ڈالر کی نمایاں کمی کے بعد 4 ہزار 252 ڈالر پر آگیا
جس کے باعث مقامی مارکیٹوں میں بھی فی تولہ سونا 10 ہزار 600 روپے سستا ہوگیا ہے ۔یکدم بڑی کمی کے بعد مقامی سطح پر 24 قیراط فی تولہ سونا 4 لاکھ 46 ہزار 300 روپے پر آگیا جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 9 ہزار 88 روپے کمی سے 3 لاکھ 82 ہزار 630 روپے ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی کا رجحان غالب رہا۔رپورٹ کے مطابق 24 قیراط فی تولہ چاندی 231 روپے سستی ہوکر 5 ہزار 273 روپے پر بند ہوئی ۔ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر امریکی ڈالر کی قدر میں بہتری، عالمی بانڈ ییلڈز میں اضافے اور سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع کے حصول کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں دباؤ آیا جس کا اثر مقامی مارکیٹوں پر بھی نمایاں طور پر دیکھا گیا۔ان کا کہنا ہے کہ اگر عالمی سطح پر سونا مزید دباؤ میں آیا تو آئندہ ہفتے مقامی سطح پر بھی سونے کے نرخوں میں مزید کمی کا امکان ہے۔