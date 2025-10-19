گزشتہ ماہ:نئے انویسٹر اکاؤنٹس کھلنے کی شرح میں نمایاں اضافہ ریکارڈ
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کیلئے 13ہزار 483نئے اکاؤنٹس کھولے گئے سرمایہ کاروں کی تعداد5لاکھ ہوگئی،یہ موجودہ آبادی کے لحاظ سے کافی کم،ماہرین
کراچی(محمد حمزہ گیلانی) پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی سرگرمیاں تیزی سے بڑھنے لگیں۔ ستمبر 2025 کے دوران نئے انویسٹر اکاؤنٹس کھلنے کی شرح میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیاہے ۔این سی سی پی ایل کی تازہ رپورٹ کے مطابق صرف ایک ماہ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کیلئے 13 ہزار 483 نئے ٹریڈنگ اکاؤنٹس کھولے گئے جو گزشتہ دو سالہ ماہانہ اوسط 8 ہزار 211 اکاؤنٹس کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہیں ۔واضح رہے کہ یہ اضافہ مقامی سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد اور اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کی عکاسی کرتا ہے ۔
تاہم اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرگرم سرمایہ کاروں کا صرف 5 لاکھ کی تعداد ہونا موجودہ آبادی کے لحاظ سے کافی کم ہے ۔ماہرین کے مطابق اسٹاک ایکسچینج میں نئے سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کیلئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ کو بھرپور فعال کردار ادا کرنا ہو گا تاکہ چھوٹے کارخانے ، طلباء اور بالخصوص گھریلو خواتین بھی آن لائن ٹریڈنگ کے ذریعے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا حصہ ڈال سکیں ،اسی سبب نئے اکاؤنٹس اور اسٹاک ایکسچینج کے حجم میں اضافہ ہوسکتاہے ۔دوسری جانب مالیاتی ماہرین کے مطابق شرحِ سود میں ممکنہ کمی، کارپوریٹ سیکٹر کی کمائی میں بہتری اور حکومتی سطح پرریگولیٹری اصلاحات مستقبل میں مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی مزید شمولیت کو فروغ دے سکتی ہیں۔این سی سی پی ایل کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پانچ لاکھ اکاؤنٹس کا ہندسہ تاریخ میں پہلی بار ریکارڈ کیا گیا ہے۔