ڈالر:انٹربینک اور اوپن مارکیٹ ریٹس میں فرق صرف ایک روپیہ 5پیسے رہ گیا
کراچی(کامرس رپورٹر) ملکی زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں رواں ہفتے کے دوران امریکی ڈالر معمولی کمی کے ساتھ بند ہوا جبکہ دیگر اہم غیر ملکی کرنسیوں کے نرخوں میں ملا جلا رجحان رہا ۔۔۔
۔اسٹیٹ بینک اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر 7 پیسے سستا ہوکر 281روپے 17پیسے سے کم ہوکر 281 روپے 10 پیسے پر بند ہوا۔اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 5 پیسے گھٹ کر 282 روپے 20 پیسے سے کم ہوکر 282 روپے 15 پیسے رہ گئی ۔کاروباری ہفتے کے اختتام پر انٹربینک اور اوپن مارکیٹ کے ریٹس میں فرق کم ہوکر صرف ایک روپیہ 5پیسے رہ گیا جو زرمبادلہ کے استحکام کی علامت قرار دیا جارہا ہے ۔دوسری جانب دیگر کرنسیوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ۔یورو ایک ہفتے میں 2روپے 39 پیسے مہنگا ہوکر 332 روپے 49 پیسے کا ہوگیا، جب کہ برطانوی پاؤنڈ کی قدر 381روپے 95 پیسے پر بند ہوئی ۔خلیجی کرنسیوں میں بھی معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یو اے ای کا درہم 8 پیسے بڑھ کر 77 روپے 58 پیسے جبکہ سعودی ریال 4 پیسے اضافے سے 75 روپے 64 پیسے کا ہوگیا۔