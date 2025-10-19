پاکستان کو تقریباً 12ملین رہائشی یونٹس کی کمی کا سامنا،عالمی بینک
ہاؤسنگ افورڈیبلٹی انڈیکس 0.4،بنگلہ دیش 0.7اور بھارت کا 0.8ہے ،ریویو
کراچی(کامرس ڈیسک) ورلڈ پاپولیشن ریویو کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا ہاؤسنگ افورڈ ایبلیٹی انڈیکس 0.5 سے کم ہو کر 0.4 ہو گیا ہے ، جو بڑھتی ہوئی جائیداد کی قیمتوں، بلند مورٹگیج شرحوں اور رہائشی یونٹس کی بڑھتی ہوئی کمی کے باعث رہائشی سہولت میں بگاڑ کی عکاسی کرتا ہے ۔رپورٹ کے مطابق پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں کمزور پوزیشن میں ہے ، جہاں بنگلہ دیش کا افورڈ ایبلیٹی انڈیکس 0.7 اور بھارت کا 0.8 ہے ۔ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کو تقریباً 12 ملین رہائشی یونٹس کی کمی کا سامنا ہے ۔ شمالی علاقوں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حالیہ سیلابوں نے 2.5 ملین سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا اور ہزاروں گھر و کاروبار تباہ کر دیے ، جس سے کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے رہائش کا بحران مزید سنگین ہو گیا ہے ۔ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ بڑھتا ہوا ہاؤسنگ گیپ سماجی استحکام اور اقتصادی نمو کے لیے سنگین چیلنج ہے
،ملک گیر رہائشی سہولت بہتر بنانے کے لیے خطے کے لحاظ سے مخصوص حکمتِ عملی اپنائی جائے ، جس میں آمدنی کی معاونت، ہاؤسنگ فنانس میں اصلاحات اور پائیدار شہری منصوبہ بندی شامل ہوں۔ماہرین کاکہنا ہے کہ آبادی کی خریداری کی صلاحیت میں کمی اور زمین و تعمیراتی اخراجات کی بلند شرح نے لاکھوں پاکستانیوں کے لیے گھر خریدنا ناممکن بنا دیا ہے ،حکومت قدرتی آفات اور سیلاب کے کم خطرات والے محفوظ علاقوں میں نئے شہر قائم کرے تاکہ شہری بھیڑ کو کم کیا جا سکے اور سستی رہائش تک رسائی بہتر ہو،یہ نہ صرف رہائشی سہولت کے مسئلے کو حل کرے گا بلکہ غیر منصوبہ بند شہری پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ماہرین نے مشورہ دیا کہ حکومت اور نجی شعبہ بشمول بینک اور تعمیراتی کمپنیاں، سی پیک کے راستوں یا صنعتی زونز کے قریب بڑے پیمانے پر کم لاگت والے رہائشی منصوبے شروع کریں تاکہ نہ صرف رہائش فراہم ہو بلکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں۔