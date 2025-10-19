نایاب شارک کاتحفظ،جامع قومی حکمت عملی تیار کررہے ،وفاقی وزیر
غیر قانونی شکار کے باعث سمندری حیاتیاتی تنوع کو شدید خطرات لاحق ،جنیدانوار
کراچی(کامرس رپورٹر) وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چوہدری نے کہا ہے کہ پاکستان میں نایاب شارک کی نسلوں کے تحفظ کے لیے جامع قومی حکمتِ عملی تیار کی جا رہی ہے ، جس پر تیزی سے کام جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ نایاب شارک کے غیر قانونی شکار کے باعث سمندری حیاتیاتی تنوع کو شدید خطرات لاحق ہوچکے ہیں، جس کے تدارک کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔وفاقی وزیر نے واضح کیا کہ شارک کے شکار پر عائد پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا اور اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شارک کے تحفظ کے لیے وفاقی و صوبائی سطح پر متحدہ حکمتِ عملی ناگزیر ہوچکی ہے تاکہ ساحلی علاقوں میں ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھا جا سکے ۔محمد جنید انوار چوہدری نے مزید بتایا کہ سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں سے مشاورت کے بعد شارک تحفظ منصوبہ کو حتمی شکل دی جائے گی، جس میں ساحلی برادریوں، ماہی گیروں اور ماحولیاتی ماہرین کی شمولیت بھی یقینی بنائی جائے گی ۔انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ماحولیاتی اداروں کے ساتھ تعاون مزید بڑھایا جا رہا ہے تاکہ عالمی ماحولیاتی معیارات کے مطابق پاکستان کے سمندری وسائل کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے ۔وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت سمندری حیات کے تحفظ، غیر قانونی شکار کے خاتمے اور ماہی گیروں کی تربیت کے ذریعے ایک پائیدار ماحولیاتی نظام قائم کرنے کیلئے پرعزم ہے۔