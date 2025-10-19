بارشوں اور سیلاب کے باوجودکپاس کی آمدبڑھ گئی،درآمدمیں بھی اضافہ
کراچی(کامرس رپورٹر) ملک کے اہم کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں مسلسل بارشوں اور سیلاب کے باوجود کپاس کی آمد اور درآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔۔۔
مالی سال 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران کارخانوں میں کپاس کی آمد اور درآمدات میں سال بہ سال 55 فیصد اضافہ دیکھا گیاجو ٹیکسٹائل شعبے میں مضبوط سرگرمیوں کا مظہر ہے ۔پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کے مطابق یہ اضافہ نہ صرف حجم میں نمایاں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ اس سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدی کارکردگی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں ۔اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ٹیکسٹائل برآمدات کی مقدار میں 4 فیصد جبکہ مالیاتی قدر یعنی ڈالر کے لحاظ سے 7.3 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔مالیاتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کی مانگ میں بہتری، پیداواری سرگرمیوں میں تسلسل اور درآمدی خام مال کی بروقت دستیابی نے اس نمو میں اہم کردار ادا کیاتاہم زرعی نقصانات کے اثرات آئندہ مہینوں میں فصل کے معیار اور سپلائی چین پر اثرانداز ہوسکتے ہیں۔