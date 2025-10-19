سیلاب سے پیدا ہونے والی مہنگائی ، شرح سود کو برقرار رکھے جانے کاامکان،سروے
کراچی (کامرس ڈیسک) ایک بروکریج ہاؤس کے سروے کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے توقع ہے کہ وہ آئندہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے 27 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں شرح سود کو برقرار رکھے گا جس کی وجہ حالیہ سیلاب سے پیدا ہونے والی مہنگائی ہے ۔۔۔
عارف حبیب لمیٹڈ (اے ایچ ایل)کی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر شرکا (87.5 فیصد)کا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا جبکہ 12.5 فیصد شرکا 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کی توقع رکھتے ہیں،اسٹیٹ بینک امکانی طورپر پالیسی ریٹ 11 فیصد پر برقرار رکھے گا، کیونکہ حالیہ افراطِ زر میں اضافہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں معمولی وسعت اور ملکی معاشی بحالی کے ابتدائی مرحلے کے باعث یہ اقدام مناسب سمجھا جارہا ہے ۔گزشتہ اجلاس میں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے حالیہ سیلابوں کے معیشت پر قلیل المدتی منفی اثرات کے باعث پالیسی ریٹ 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔