پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس اورنمائش کاکامیاب اختتام

  • کاروبار کی دنیا
100سے زائد پاکستانی کمپنیوں نے حصہ لیا، سرکاری شخصیات کی بھی شرکت ملاقاتوں میں تجارتی روابط،معاہدے وسرمایہ کاری کے امکانات سامنے آئے

کراچی(بزنس رپورٹر) وفاقی چیمبر اور ٹڈاپ کے باہمی اشتراک سے ایتھوپیا کے دارالحکومت اڈِس ابابا میں پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس اور میڈ اِن پاکستان نمائش کامیابی کے ساتھ مکمل ہوگئی۔ 3 روزہ ایونٹ میں پاکستانی مصنوعات کی شاندار نمائش کی گئی۔پاکستان، ایتھوپیا اور افریقی ممالک کے تجارتی وفود، سرکاری شخصیات اور صنعت کاروں نے نمائش میں شرکت کی ،ایونٹ میں 110 سے زائد پاکستانی کمپنیوں نے حصہ لیا جن میں ٹیکسٹائل، دواسازی، انجینئرنگ مصنوعات، تعمیراتی مواد، غذائی عمل، سرجیکل آلات، کاسمیٹکس، کیمیکلز، آئی ٹی حل اور کنفیکشنری کے شعبے شامل تھے ۔ افریقی خریداروں، ایتھوپین تجارتی برادری اور حکومتی نمائندوں نے کہا کہ افریقی مارکیٹ میں ان مصنوعات کیلئے وسیع مواقع موجود ہیں ۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ایتھوپیا کے وزیر برائے نقل و حمل و لوجسٹکس ڈاکٹر علَمُو سیمے تھے جبکہ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان، ایتھوپیا کے وزرائے تجارت، خارجہ، صحت اور سیاحت سمیت متعدد اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ آخری روز بی ٹو بی ملاقاتوں کے ذریعے متعدد تجارتی روابط، ممکنہ معاہدے اور مشترکہ سرمایہ کاری کے امکانات سامنے آئے ۔ وفد نے ایتھوپیائی صنعتی پارکس کا دورہ بھی کیا اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا۔پاکستانی سفیر میاں عاطف شریف اورٹڈاپ کے ڈائریکٹر جنرل عبد الکریم میمن نے اس کانفرنس کو پاک افریقہ تجارتی تعلقات کیلئے سنگ میل قرار دیا اورلُک افریقہ پالیسی کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔

 

جرم و سزا کی دنیا

آج کے کالمز

