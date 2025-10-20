پاکستان بھر میں 135کانوں میں جدید مشینی مائننگ کا آغاز
اسلام آباد(اے پی پی)پاکستان میں ماربل اور گرینائٹ صنعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی قومی مہم کے تحت ملک بھر میں 135 کانوں نے مکینائزڈ مائننگ (مشینی کان کنی) کے طریقے اپنا لیے ہیں۔۔۔
جس سے ضائع ہونے والے خام مال میں نمایاں کمی اور پیداوار کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے ۔ویلتھ پاکستان کو دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق جدید کان کنی کے طریقوں کے نفاذ سے ضائع ہونے والا مواد تقریبا 85 فیصد سے گھٹ کر 45 فیصد رہ گیا ہے ، جبکہ سرکاری و نجی شعبے کی مشترکہ سرمایہ کاری کا حجم 1.16 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے ۔یہ جدید کاری مہم پاکستان اسٹون ڈویلپمنٹ کمپنی کی قیادت میں جاری ہے ۔