تاجر برادری بروقت ٹیکس ادائیگی یقینی بنائے ،کمشنر آر ٹی او

ریٹرن شفافیت سے بھرے ،گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ بڑھادی،گفتگو

کراچی(بزنس رپورٹر)کمشنر آر ٹی او  عبدالرحمان خلجی نے کہا ہے کہ تاجر برادری بروقت ٹیکس ادئیگی کو یقینی بنائے ۔ انہوں نے کہا کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے اور تاجر برادری پر لازم ہے کہ وہ اپنے ریٹرن فارم شفافیت سے بھرے اور اپنے حصے کا ٹیکس ادا کرے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے حماد پونہ والا کی قیادت میں آل سٹی تاجر اتحاد کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے مزید کہا کہ ایف بی آر کے بارے میں غلط فہمیاں ختم کرنے اور ٹیکس حکام اور ٹیکس ادائیگی کرنے والوں کے درمیان مضبوط روابط قائم کرنے کی ضرورت ہے ۔ صدر آل سٹی تاجر اتحاد حماد پونہ والا نے اس موقع پر ایف بی آر حکام کو تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور ایف بی آر کے ساتھ اپنے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اہم میٹنگ میں کمشنر زون III امانت علی شر، اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر سید بلال محمود جعفری اور جنرل سیکرٹری عبدالرحمان بھی موجود تھے۔

 

