قالین نمائش میں توقعات سے بڑھ کر کامیابیاں ملیں،میاں عتیق
برآمدی آرڈرز کے حوالے سے اعدادوشمار مرتب کئے جارہے ،چیئرمین مینو فیکچرر
لاہور(آئی این پی)چیئرمین کارپٹ مینو فیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن میاں عتیق الرحمن اور وائس چیئرمین ریاض احمد نے 3 روزہ عالمی نمائش کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی نمائش میں توقعات سے بڑھ کر کامیابیاں ملی ہیں،طے پانے والے برآمدی آرڈرز کے حوالے سے اعدادوشمار مرتب کئے جارہے ہیں ،نمائش میں غیر ملکی خریداروں کی بھرپور شرکت انتہائی حوصلہ افزا ہے ، بھرپور تعاون فراہم کرنے پر ٹڈاپ کے بھی شکر گزار ہیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حال ہی میں لاہور میں اختتام پذیر ہونے والی تین روزہ عالمی نمائش کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔اجلاس کے شرکاء نے چیئرمین ایگزیبیشن ریاض احمد اورچیف آرگنائزر اعجاز الرحمان کی سربراہی میں تمام منتظمین کو بہترین انتظامات پر خراج تحسین پیش کیا ۔