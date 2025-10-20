صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قالین نمائش میں توقعات سے بڑھ کر کامیابیاں ملیں،میاں عتیق

  • کاروبار کی دنیا
قالین نمائش میں توقعات سے بڑھ کر کامیابیاں ملیں،میاں عتیق

برآمدی آرڈرز کے حوالے سے اعدادوشمار مرتب کئے جارہے ،چیئرمین مینو فیکچرر

لاہور(آئی این پی)چیئرمین کارپٹ مینو فیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن میاں عتیق الرحمن اور وائس چیئرمین ریاض احمد نے 3 روزہ عالمی نمائش کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی نمائش میں توقعات سے بڑھ کر کامیابیاں ملی ہیں،طے پانے والے برآمدی آرڈرز کے حوالے سے اعدادوشمار مرتب کئے جارہے ہیں ،نمائش میں غیر ملکی خریداروں کی بھرپور شرکت انتہائی حوصلہ افزا ہے ، بھرپور تعاون فراہم کرنے پر ٹڈاپ کے بھی شکر گزار ہیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حال ہی میں لاہور میں اختتام پذیر ہونے والی تین روزہ عالمی نمائش کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔اجلاس کے شرکاء نے چیئرمین ایگزیبیشن ریاض احمد اورچیف آرگنائزر اعجاز الرحمان کی سربراہی میں تمام منتظمین کو بہترین انتظامات پر خراج تحسین پیش کیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

راولپنڈی ٹیسٹ کا آج آغاز،ا ظہر محمود سیریز جیتنے کیلئے پر عزم

محسن نقوی سے صدر ٹینس فیڈریشن اعصام الحق قریشی کی ملاقات

ون ڈے کپتان کون،ہیسن کی اجلاس بلانے کی سفارش

لیلہ فرنینڈس نے جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

ویمنز ورلڈکپ،جنوبی افریقہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم

ویمنز ورلڈ کپ:انگلینڈ سیمی فائنل میں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak