ملکی مجموعی ذخائر ریکارڈ سطح پر

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے سی ای او محمد سہیل نے کہا ہے کہ رواں سال 2025ء میں اب تک سونے کی عالمی قیمتوں میں 50 فیصد سے زائد اضافہ پاکستان کے ذخائر کے لیے خوش آئند ثابت ہو رہا ہے۔۔۔

 اور سرکاری تخمینوں کے مطابق پاکستان کے سونے کے ذخائر کی مالیت تقریباً 9 ارب ڈالر تک بڑھ گئی ہے ۔محمد سہیل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اس اضافے نے ملک کے کل ذخائر جن میں نقد غیرملکی زر مبادلہ بھی شامل ہے کو تقریباً 23 ارب ڈالر تک پہنچا دیا ہے جو کہ تاریخی سطح کے قریب ہے ۔

 

