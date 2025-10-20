صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینکوں کی نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں 14.7فیصد اضافہ

ستمبر میں نجی شعبے کو فراہم کردہ قرضہ جات کا حجم 9682ارب روپے رہا

اسلام آباد(اے پی پی)بینکوں کی جانب سے نجی شعبے کو قرضہ جات کی فراہمی میں ستمبر کے دوران سالانہ بنیادوں پر 14.7فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ستمبر 2025 کے اختتام پر بینکوں کی جانب سے نجی شعبے کو فراہم کردہ قرضہ جات کا حجم 9682ارب روپے ریکارڈ کیا گیا جو 14.7فیصد زیادہ ہے ۔ گزشتہ سال ستمبر کے اختتام پر نجی شعبے کو بینکوں کی جانب سے فراہم کردہ قرضہ جات کا حجم 8438 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا تھا ۔ اگست کے مقابلے میں ستمبر میں نجی شعبے کو قرضہ جات کی فراہمی میں ماہانہ بنیادوں پر 2.1فیصد اضافہ ہوا ہے ، اگست کے اختتام پر بینکوں کی جانب سے نجی شعبے کو فراہم کردہ قرضہ جات کا حجم 9484ارب روپے ریکارڈ کیا گیا تھا ۔ اعداد و شمار کے مطابق ستمبر کے اختتام پر بینکوں کی جانب سے نجی شعبے کے کاروبار کو فراہم کردہ قرضہ جات کا حجم 8366 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا جو 15.2فیصد زیادہ ہے ۔

 

